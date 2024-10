Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Polizei sucht Zeugen nach Ladendiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei bislang unbekannte Männer im Alter von etwa 30 Jahren, die im Verdacht stehen, am Dienstag (01.10.2024) gegen 14:45 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Einkaufsladen in der Marbacher Straße in Affalterbach verübt zu haben. Nachdem das Duo gemeinsam den Laden betrat, verwickelte einer der Täter die Ladenangestellte in ein Gespräch. Mutmaßlich währenddessen betrat der zweite Täter das Lager des Ladens und entwendete eine zweistellige Anzahl an Zigarettenstangen der Marke "Marlboro" im Warenwert von rund 2.000 Euro. Anschließend verließen beide Täter das Ladengeschäft. Rund eine halbe Stunde nach dem Vorfall fiel der Angestellten der Diebstahl auf und sie verständigte die Polizei. Die beiden männlichen Täter sollen rund 180 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Einer der beiden Männer führte einen Rucksack mit sich und beide trugen während der Tat eine Sonnenbrille. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

