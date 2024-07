Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnmobil und PKW gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein Wohnmobil und einen PKW hatten es Diebe von Mittwoch zu Donnerstag in Erfurt abgesehen. In der Schlachthofstraße stahlen Unbekannte das Reisemobil im Wert von etwa 75.000 Euro. Die Fahndung nach dem Gefährt dauert an. Im Stadtteil Melchendorf entwendeten Unbekannte einen PKW Renault im Wert von 15.000 Euro. Die Fahrzeuge waren im öffentlichen Verkehrsraum auf Parkplätzen geparkt gewesen. In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen auf. (DS)

