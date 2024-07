Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kontrolle eines verdächtigen Reisebusses

Erfurt (ots)

Am 18.07.2024 um 15:46 Uhr wurde die Thüringer Polizei in Kenntnis gesetzt, dass ein Ukrainischer Reisebus durch Thüringen in Richtung Hessen unterwegs ist. Im Bus sollte sich eine Person befinden, die möglicherweise sprengstoffverdächtige Gegenstände bei sich haben könnte. Der Reisebus wurde um 17:00 Uhr während eines Stopps im Bereich des Erfurter Hauptbahnhofs einer Kontrolle unterzogen. Die verdächtige Person konnte angetroffen werden. Die darauf folgende Durchsuchung des Reisebusses nach verdächtigen Gegenständen, zu der ein Sprengstoffsuchhund und Delaborierungskräfte des Thüringer Landeskriminalamts hinzugezogen wurden, führte nicht zum Auffinden von Sprengmitteln. Der Einsatzbereich in der Erfurter Kurt-Schumacher-Straße wurde während des Einsatzes vollständig abgesperrt. Daraufhin konnten die polizeilichen Einsatzmaßnahmen gegen 19:10 Uhr beendet werden. Der 24jährigen Spanier, der zunächst unter Tatverdacht stand, konnte die Reise mit den weiteren 22 Mitreisenden fortsetzen. (CS)

