Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Erfurt (ots)

Am 10.06.2024 gegen 00:15 Uhr wurde ein betrunkenes 16-jähriges Mädchen im Bereich des Parkhauses "Q-Park" am Anger 1 durch einen unbekannten Täter angesprochen und sexuell bedrängt. Die junge Frau befand sich deutlich erkennbar in einem hilflosen Zustand. Der Täter verbrachte sie anschließend auf einen Parkplatz im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Krämpfertor". Dort setzte er die Vornahme sexueller Handlungen an ihr fort.

Die Geschädigte nahm während der Tat vorbei laufende Passanten in der Nähe wahr. Nach der Tat wurde sie von weiteren Passanten auf der Straße angesprochen, u. a. auch von einem Fahrradfahrer.

Die 16-Jährige beschrieb den unbekannten Täter folgendermaßen: arabischer/ südeuropäischer Phänotyp, etwa 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, durchschnittlicher Körperbau mit einem Bauchansatz. Außerdem hatte er kurz geschorene, dunkle Haare, braune Augen und einen Stoppelbart. Bekleidet war der Mann mit einem orangefarbenen T-Shirt und einer Jeanshose. Der Täter sprach gebrochenes Deutsch.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Beobachtungen der Tat, zur Feststellung des Opfers oder zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Erfurter Kriminalpolizei (Tel.: 0361/5743-24117 oder 0361/5743-24602) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell