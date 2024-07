Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Batterien aus Ampeln gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Leubingen und Waltersdorf im Landkreis Sömmerda machten sich Diebe in den vergangenen Tagen an zwei Ampeln zu schaffen. Die Unbekannten hatten zunächst die Batterien aus zwei Verkehrspylonen gestohlen, welche in der Nähe der Ampeln aufgestellt waren, um eine Baustelle abzusichern. Anschließend schnappten sie sich noch mehrere dieser Verkehrsleitkegel und machten damit eine Beute von fast 600 Euro. Nachdem sie an den Ampeln noch einen Schaden von 1000 Euro verursacht hatten, flüchteten sie. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. (SE)

