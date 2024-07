LPI-EF: Betrunkener E-Scooter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - Im Erfurter Stadtteil Roter Berg hatte es ein Randalierer in den vergangenen Tagen gleich auf drei Autos abgesehen. Die Fahrzeuge waren in der Bonhoefferstraße sowie im Alfred-Delp-Ring abgestellt, als sich der Täter an ihnen zu schaffen machte. Mit einem unbekannten Gegenstand zerstach er mehrere Reifen an den Fahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein ...

mehr