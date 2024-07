Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Große Beute bei Wohnungseinbruch

Erfurt (ots)

Große Beute machte ein Einbrecher Mittwochvormittag im Erfurter Norden. Der Unbekannte war in ein Mehrfamilienhaus in der Johannesvorstadt eingebrochen. Gewaltsam öffnete er die Hauseingangstür zu einer Wohnung im Obergeschoss und machte sich ans Werk. Er durchwühlte die Räume und fand schließlich Parfüm, eine Münzsammlung und diversen Schmuck vor. Mit der Beute im Wert von etwa 1.500 Euro flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Neben einer beschädigten Eingangstür hinterließ er einen zerstörten Lattenrost und damit Schäden von über 700 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell