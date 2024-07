Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Baustelle

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe hatten es am Mittwoch auf eine Baustelle im Landkreis Sömmerda abgesehen. In den Vormittagsstunden machten sich die unbekannten Täter an einem Baustellencontainer auf der Landstraße zwischen Rastenberg und Hardisleben zu schaffen. Dabei stahlen sie u. a. eine Rüttelplatte, Stampfer, Bohrhammer und ein Notstromaggregat im Wert von etwa 20.000 Euro. Die hinzugerufenen Beamten sicherten zahlreichen Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell