LPI-EF: Wildunfall mit Reh

Erfurt (ots) - In der Erfurter Altstadt verewigte sich in den vergangenen Tagen ein Randalierer an der Motorhaube eines Chevrolets. Das Auto war in der Augustinerstraße abgestellt, als sich der Unbekannte dem Fahrzeug näherte. Mit einem unbekannten Gegenstand kratzte er ein Hakenkreuz in das Blech und flüchtete anschließend. Der Eigentümer bemerkte die Beschädigung an seinem Auto und informierte Dienstagmittag die Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

