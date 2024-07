LPI-EF: Vermisster 55-jähriger wieder da

Erfurt (ots) - Dienstagabend geriet in Erfurt ein E-Scooter-Fahrer in das Visier der Polizei. Der 19-Jährige war mit dem Roller auf dem Mainzerhofplatz unterwegs gewesen, als die Beamten ihn stoppten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Der 19-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle und setzte seinen weiteren Weg mit einer Anzeige im Gepäck zu ...

mehr