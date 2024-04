Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.04.2024: Einbrüche in Kindertagesstätten

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, OT Weddel, Nordstraße, 15.04.2024., 18:30 Uhr - 16.04.2024, 07:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu der Kindertagesstätte in der Nordstraße in Weddel. Nachdem die Täter in die Innenräume gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen mehrere Schränke auf. Es konnten elektronische Geräte und Bargeld entwendet werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Cremlingen, OT Weddel, Wanneweg, 15.04.2024., 18:20 Uhr - 16.04.2024, 07:00 Uhr

Im gleichen Zeitraum wurde in eine weitere Kindertagesstätte in der Ortschaft Weddel eingebrochen. Auch hier wurden in den Innenräumen mehrere Räume gewaltsam aufgebrochen und es konnte Bargeld entwendet werden. Der Gesamtschaden wird auf über 2000EUR geschätzt.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell