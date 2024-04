Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.04.2024: Unfall zwischen Pkw und Kraftrad

Wolfenbüttel (ots)

Schladen, B 82/Hermann-Müller-Straße, 16.04.24, 07:20 Uhr

Der 18-jährige Fahrer eines VW befuhr die Hermann-Müller-Straße und beabsichtige nach links auf die B 82 einzubiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten 64-jährige Fahrer eines Kraftrades, welcher die B 82 in Richtung Hornburg befuhr. In Höhe der Einmündung kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Wolfenbüttel gebracht. Das Kraftrad musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 5400EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell