POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Freiberg am Neckar: 20-Jähriger wegen des dringenden Tatverdachts der Urkundenfälschung in Untersuchungshaft

Ein 20 Jahre alter Mann befindet sich seit Donnerstag (26.09.2024) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am Mittwoch (25.09.2024) in mehreren Apotheken im Landkreis Ludwigsburg gefälschte Rezepte vorgelegt und verschreibungspflichtige Medikamente erlangt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 20-Jährige in mindestens sechs Apotheken ein gefälschtes Rezept vorgelegt und im Gegenzug ein Medikament im Wert von mehreren tausend Euro ausgehändigt bekommen haben.

Bei einem weiteren Versuch in einer Apotheke in Freiberg am Neckar fiel dem Apothekenpersonal die vom Tatverdächtigen vorgelegte Fälschung auf und sie verständigten die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnten daraufhin den 20-Jährigen vorläufig festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag (26.09.2024) einer Haftrichterin am Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Urkundenfälschung und wies den 20-Jährigen moldauischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.

