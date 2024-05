Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall an "roter" Ampel

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße hat es am Mittwochnachmittag gekracht. Gegen 17.50 Uhr kam es an einer Ampelkreuzung zu einem Auffahrunfall, an dem ein Nissan Juke und ein VW Polo beteiligt waren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen musste die 48-jährige VW-Fahrerin auf ihrem Weg in Richtung Opelkreisel an der Ampel bei "Rot" halten. Der 70-jährige Fahrer des nachfolgenden Nissan erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte dem stehenden Polo aufs Heck. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bei der Aufnahme des Unfalls klagte die 48-Jährige über Schmerzen im Nackenbereich. Die Verständigung eines Rettungsdienstes lehnte die Frau aber ab. Sie gab an, sich selbständig ins Krankenhaus zu begeben, um sich untersuchen zu lassen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell