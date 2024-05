Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verletzt - nicht verletzt - verletzt - nicht verletzt ... Mann hält Helfer auf Trab

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 39-Jähriger hielt am Dienstag Rettungsdienst und Polizei in Atem. Jetzt wird geprüft, ob er die Einsätze bezahlen muss. Außerdem kommt auf den Mann eine Anzeige wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat zu.

Zwischen 15 und 21 Uhr alarmierte der Mann wegen Schmerzen in seinem Fuß insgesamt sechsmal die Einsatzkräfte. Jedes Mal stellte er die Situation so dramatisch dar, dass ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen zu befürchten waren - und jedes Mal schickte der 39-Jährige die Helferinnen und Helfer wieder weg, verweigerte die medizinische Versorgung oder öffnete erst gar nicht, so dass einmal sogar eine Notfalltüröffnung durch die Feuerwehr erforderlich war. Das "Theater" gipfelte darin, dass der Mann schließlich behauptete, von den Sanitätern mit dem Rettungswagen angefahren worden zu sein. Dabei verwickelte er sich allerdings in offensichtliche Widersprüche. Wegen der Geschichte muss der Mann jetzt mit rechtlichen und möglicherweise auch finanziellen Konsequenzen rechnen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell