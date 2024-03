POL Schwaben Nord: Exhibitionistische Handlung

Augsburg (ots) - Diedorf - Am Freitag (08.03.2024) gegen 18.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Lettenbachstraße (Bereich der 30er Hausnummern) ein. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und der Beute sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen ...

