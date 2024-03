Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung in einer Bar

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am heutigen Montag (11.03.2024) bedrohte ein 36-Jähriger mehrere Personen in einer Bar in der Klausstraße und leistete anschließend Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 00.15 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und einer anderen Person in der Bar, woraufhin der 36-Jährige die Bar verließ und einen Platzverweis erhielt. Wenig später kam er zurück in die Bar und bedrohte die anwesenden Personen mit zwei Messern. Die Personen brachten sich daraufhin in einem anderen Raum in Sicherheit und verständigten die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 36-Jährigen vor der Bar an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 36-Jährige äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Deshalb brachten die Beamten den Mann in den Polizeiarrest. Hierbei leistete er mehrfach Widerstand gegen die Beamten. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 36-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell