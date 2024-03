POL Schwaben Nord: Jugendliche mit gestohlenen Rollern unterwegs

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Samstag (09.03.2024) gegen 03.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Werner-Heisenberg-Straße (einstelliger Hausnummernbereich). Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und der Beute sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die ...

mehr