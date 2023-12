POL Schwaben Nord: Verbranntes Brot

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (06.12.2023) ereignete sich in der Leitershofer Straße eine Unfallflucht. Gegen 09.00 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Opel in Richtung Von Rad-Straße und wollte auf Höhe der Hausnummer 10 rückwärts einparken. Hierbei fuhr ihm ein bislang unbekannter Pkw hinten auf. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte der unbekannte Pkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen ...

