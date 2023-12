POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (05.12.2023), gegen 10.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Steinerne Furt in Richtung Bürgermeister-Wegele-Straße, als ihr mittig zur Fahrbahn ein bislang unbekannter Kleintransporter entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Pkw-Fahrerin ausweichen und fuhr in einen geparkten Pkw. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

