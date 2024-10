Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: nach Unfallflucht am Bahnhof sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch (02.10.2024) gegen 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Leonberg ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg nun noch Zeugen. Eine 21 Jahre alte Frau befand sich auf dem Gehweg im Bereich des Bahnhofs auf Höhe eines Fußgängerüberwegs. Gleichzeit befuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem E-Scooter verbotenerweise den Gehweg und stieß hierbei mit der 21-Jährigen zusammen. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Der Unbekannte erkundigte sich zwar noch nach dem Befinden der 21-Jährigen, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung des Wertstoffhofes fort, obwohl die Fußgängerin ihm signalisierte, dass nicht alles in Ordnung sei. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen. Der E-Scooter-Fahrer wurde als etwa 16 bis 18 Jahre alt geschätzt und war komplett dunkel gekleidet. Er hatte ein Tuch vor Mund und Nase und eine schwarze Mütze auf. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

