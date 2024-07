Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240731-1: Kind bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bergheim (ots)

Ersthelfer und Rettungskräfte reanimierten Jungen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (30. Juli) in Bergheim-Niederaußem ist ein Kind (3) so schwer verletzt worden, dass Ersthelfer und Rettungskräfte den Jungen am Unfallort reanimierten. Rettungskräfte brachten das Kleinkind in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei die Fahrerin (36) eines Audi gegen 21.30 Uhr auf der Oberaußemer Straße von Oberaußem kommend in Richtung Niederaußem gefahren. Gleichzeitig habe der 3-Jährige mit Familienmitgliedern auf dem Bürgersteig an der Einmündung der Peter-Achnitz-Straße gestanden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Junge losgelaufen und habe die Oberaußemer Straße überqueren wollen. Nach eigenen Angaben habe die 36-Jährige trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Junge mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden und auf den Asphalt gestürzt. Dabei zog er sich die lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 1.20 Uhr in der Nacht zu Mittwoch (31. Juli) ab. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte die Polizisten vor Ort.

Ein Atemalkoholtest bei der Audifahrerin ergab einen Wert von 0,2 Promille. Ein Staatsanwalt ordnete eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Die Beamten stellten den Führerschein, das Mobiltelefon der Frau und den Audi sicher. Notfallseelsorger sowie Spezialisten des polizeilichen Opferschutzes kümmern sich um die Familie des Jungen und die Autofahrerin. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

