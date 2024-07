Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240730-3: Polizisten stoppten LKW-Fahrer mit entwendeten Frontladern

Frechen (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (29. Juli) zwei Frontlader von einem Firmengelände entwendet und einen weiteren versetzt haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen drangen der oder die Diebe gegen 2 Uhr auf das umzäunte Gelände an der "Europaallee" ein. Die Unbekannten sollen den Zaun beschädigt haben und mit insgesamt drei Arbeitsfahrzeugen von dem Gelände gefahren sein. Laut derzeitigem Ermittlungsstand verluden die Täter zwei auf ein Transportfahrzeug. Den dritten Frontlader ließen die Täter vor dem Firmengelände zurück. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, rief er die Polizei.

Einsatzkräfte sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Im Rahmen der Ermittlungen stellten Beamte die entwendeten Frontlader später auf einer Autobahn in Niedersachsen fest. Polizisten der Polizeidirektion Hannover stoppten dort einen LKW-Fahrer (38), kontrollierten ihn, stellten die Frontlader sicher und übergaben sie später wieder an den Eigentümer. (sc)

