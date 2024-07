Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240730-2: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat ermittelt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (29. Juli) in Brühl sind drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll der Fahrer (26) eines Golf gegen 10.15 Uhr die Autobahn (BAB) 553 in Brühl verlassen haben. Er habe auf die Phantasialandstraße nach links in Richtung Brühl abbiegen wollen. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er mit dem Opel einer 58-Jährigen, die auf der Phantasialandstraße von Brühl in Richtung Weilerswist fuhr. Die 58-Jährige und zwei Insassen des Golf (w, 14 und w, 27) verletzten sich leicht. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Transportunternehmen schleppten die beiden Autos ab. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell