Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240729-3: Polizisten kontrollieren Autofahrer nach Zeugenhinweis

Bergheim (ots)

Alkoholisierter Autofahrer soll an einer Ampel geschlafen haben

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (27. Juli) einen Autofahrer (34) in Bergheim kontrolliert und eine Blutprobe angeordnet. Eine aufmerksame Zeugin rief die Polizei, nachdem sie beobachtete habe, dass der Mann mehrere Grün- und Rotphasen an einer Ampel gestanden habe und mutmaßlich schlief. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um den 34-Jährigen.

Gegen 0.50 Uhr fuhren die alarmierten Beamten zur Straßenkreuzung der Bundesstraße (B) 477 und der Straße "Am Villerand". An einer Ampel stand der von einer Zeugin beschriebene weiße Mercedes. Der Fahrer schlief und reagierte nicht auf die Ansprache der Beamten. Sie weckten den Mann auf. Die Polizisten stellten fest, dass seine Pupillen geweitet waren. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Uniformierten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Der Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss in einem Verfahren verantworten. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sc)

