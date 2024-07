Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240728-1: Gegen Baum geprallt und zunächst geflüchtet

Hürth (ots)

Der alkoholisierte Fahrzeugführer besitzt keine Fahrerlaubnis.

Am frühen Sonntagmorgen (28. Juli) hörte ein Zeuge einen lauten Knall auf der Theresienhöhe. Als dieser nachschaute, stellte er ein verunglücktes Auto fest. Gegen 03.50 Uhr fuhr der 21-jährige Dortmunder mit dem Fahrzeug eines Bekannten von der Frechener Straße aus kommend in die Theresienhöhe. Hinter der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße fuhr er auf die Verkehrsinsel, welche beide Fahrstreifen voneinander trennt, auf. Hier kam der Pkw an einem Baum zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Baum um. Die Baumkrone brach ab und blockierte die Straße. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrzeugführer zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Gegen 04.25 Uhr kam er aus einem Gebüsch in der Nähe gelaufen und stellte sich den eingesetzten Beamten. Er war unverletzt. Die Beamten stellten fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bemerkten sie, dass er alkoholisiert war. Ein Arzt im Krankenhaus Brühl entnahm ihm zwei Blutproben. Das beschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug schleppte ein beauftragtes Unternehmen ab. Die Feuerwehr Hürth beseitige den Baum und räumte die Fahrbahn frei. Das Verkehrskommissariat in Bergheim übernimmt die Ermittlungen.(pb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell