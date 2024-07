Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240726-4: Ermittler suchen unfallbeteiligten Teenager

Erftstadt (ots)

Junge soll unverletzt vom Unfallort davongefahren sein

Beamte des Verkehrskommissariats suchen zur Unfallrekonstruktion einen etwa 14 bis 15 Jahre alten Jungen, der am Donnerstagabend (25. Juli) in Erftstadt-Bliesheim an einem Unfall beteiligt gewesen sein soll.

Der Junge sei circa 150 bis 160 Zentimeter groß und schlank. Zur Unfallzeit habe er einen dunklen Kapuzenpullover über den Kopf gezogen und sei dunkel gekleidet gewesen. Er sei mit einem mintfarbenen E-Scooter unterwegs gewesen. Hinweise von Zeugen, dem Jungen selbst oder den Eltern nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 23.10 Uhr sei die Fahrerin (56) eines VW Golf auf der Merowingerstraße aus Liblar kommend in Richtung Karolingerstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung von Merowingerstraße und Lambertusstraße sei der E-Scooterfahrer auf die Merowingerstraße gefahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer und der Junge stürzte. Nach einem kurzen Gespräch beabsichtigte die 56-Jährige, den Notruf zu wählen. Daraufhin sei der mutmaßlich unverletzte Teenager davongefahren. Die VW-Fahrerin erstattete Anzeige auf einer Polizeiwache. (jus)

