Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Kind wird von Hund gebissen

Ludwigsburg (ots)

Am zurückliegenden Samstag (28.09.2024) ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Beißvorfall in der Grabenstraße in Gärtringen. Als ein zehnjähriges Mädchen auf ihrem Cityroller an einem Hund vorbeifuhr, biss dieser dem Kind unvermittelt ins Bein. Das Kind erlitt hierbei eine leichte Verletzung. Nach dem Vorfall entfernte sich die Person, die den Hund an einer sehr langen Leine führte, vom Tatort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Hund wird als mittelgroß und dunkel beschrieben. Die Person, welche den Hund führte, als 50 bis 60 Jahre alt mit kurzen, dunklen Haaren, bekleidet mit einem grauen Pullover sowie braunen Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Gärtringen unter der Telefonnummer 07034 2539 - 0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell