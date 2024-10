Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: nicht angegurteter PKW-Lenker liefert sich kurze Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigsburg (ots)

Zu einer kurzen Verfolgungsfahrt kam es am Donnerstag gegen 17.50 Uhr im Stadtteil Sand in Bietigheim-Bissingen. Einer Streifenwagenbesatzung war zunächst im Meisenweg ein Seat-Fahrer aufgefallen, der nicht angegurtet war. Hierauf sollten PKW-Lenker und Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Polizisten dem Mann mittels des Leuchtzeichens "Stopp Polizei" signalisierten, dass er anzuhalten habe, fuhr dieser stattdessen einfach weiter. Er setzte seine Fahrt über den Finken- und den Sandweg fort, ohne auf weitere akustische und visuelle polizeiliche Signale zu beachten. Im Sandweg beschleunigte der Seat-Fahrer außerdem stark. Er überschritt die Geschwindigkeit in der Zone 30 stark und dürfte mehr als doppelt so schnell unterwegs gewesen sein. Den verfolgenden Streifenwagen ignorierte der Seat-Lenker zunächst weiterhin und stoppte schließlich doch selbst. Bei der sich nun anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Seat entstempelt worden war, er also über keine Zulassung mehr verfügt. In der Folge hätte der PKW nicht mehr im Straßenverkehr geführt werden dürfen und ein Versicherungsschutz bestand ebenfalls nicht mehr. Aufgrund dessen und der, während der Verfolgungsfahrt verübten Verstöße ermittelt die Polizei nun gegen den 38 Jahre alten Seat-Fahrer.

