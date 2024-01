POL-PPRP: Alkoholisiert auf dem Nachhauseweg

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmorgen (20.01.2024), gegen 02:25 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Hagellochstraße, in dem ein 24-jähriger und ein 28-jähriger Mann schlafend festgestellt werden konnten. Der 24-jährige gab an, Alkohol konsumiert zu haben. Zudem befand sich in dem PKW eine geringe Menge an Betäubungsmittel. Um die Männer an einer Fahrt zu hindern, wurde der Fahrzeugschlüssel ...

mehr