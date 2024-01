Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in geparkten Pkw

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen (19.01.2024), gegen 08:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Passant einen roten Mercedes mit eingeschlagener Seitenscheibe. Das Auto war auf dem Parkplatz des Bliesbades in der Bliesstraße geparkt. Wie die Polizeistreife ermittelte, entwendete ein bislang unbekannte Täter nicht nur das Autoradio daraus; bereits im Dezember 2023 war sogar der komplette Mercedes entwendet worden. Hinweise zu einem Täter bestehen bisher noch keine. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

- Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

- Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell