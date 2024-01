POL-PPRP: Auseinandersetzung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots) - In den letzten zwei Wochen (03.01.-18.01.2024) brachen Unbekannte in einen Kleingarten im Riedsaumpark ein und stahlen einen Rasenmäher, einen Vertikutierer und einen Stromerzeuger. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Bitte ...

