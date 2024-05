Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus (11.05.2024 - 12.05.2024)

Neuhausen ob Eck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Neuhausen in der Tuttlinger Straße in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unbefugt Zuritt zum Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume und entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/9410 entgegen. Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07461 941-153 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell