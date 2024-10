Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: zwei Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (01.10.2024) 18:30 Uhr und Mittwoch (02.10.2024) 06:00 Uhr kam es in der Strombergstraße im Kreuzungsbereich mit dem Aspergweg in Marbach am Neckar zu Sachbeschädigungen an zwei PKW. Hierbei wurden ein schwarzer Seat Leon sowie ein grauer Opel Adam durch durchgehende, lange Kratzer beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden auf der Beifahrerseite vom Kofferraumdeckel bis zum vorderen Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07144 900 - 0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

