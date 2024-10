Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: versuchter Trickdiebstahl in der Herrschaftsgartenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochvormittag (02.10.2024), gegen 10:00 Uhr, gelangte ein Mann unter dem Vorwand, dass er das Wasser im Haus überprüfen müsste, in die Wohnung einer 79-jährigen Frau ind er Herrschaftsgartenstraße in Bölingen. Der Unbekannte lenkte sie ab und durchwühlte die Schränke im Schlaf - und Wohnzimmern vermutlich nach Wertgegenständen. Als er dabei von der Bewohnerin entdeckt wurde, ergriff er die Flucht. Entwendet hat er nach derzeitigem Stand nichts. Nach Aussagen der Nachbarn dürfte insgesamt drei Täter vor Ort gewesen sein, wovon einer vor dem Haus stand und zwei das Haus betraten. Wie der dritte Täter, welcher nicht von der Bewohnerin gesehen wurde, aber nach Zeugenaussagen im Haus war, in die Tat involviert war, ist bislang nicht bekannt. Der Haupttäter soll etwa 180 cm groß und zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Er trug weiße Gummihandschuhe, eine blaue Windjacke und eine schwarze Hose. Zudem sprach er akzentfreies Deutsch und ist kräftig gebaut. Die beiden Komplizen konnten nicht beschrieben werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07031 13 - 2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

