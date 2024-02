Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel

Bad Langensalza (ots)

Ebenfalls mit einem E-Scooter war ein 34-jähriger Mann am späten Abend des 24.02.24 in der Kleinspehnstraße in Bad Langensalza unterwegs. Er war nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen, was auf einen Rauschmittelkonsum schließen ließ. Eine Blutentnahme zum Nachweis wurde angeordnet. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

