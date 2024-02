Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Langensalza (ots)

Am 23.02.2024 kam es gegen 20 Uhr auf der B 176 zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Pkw Citroen befuhr die Bundesstraße in Richtung Gräfentonna. Am Abzweig Nägelstedt beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes aus dem Eichsfeldkreis. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell