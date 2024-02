LPI-NDH: Gefälscht

Nordhausen (ots) - Auch in Kleinfurra waren derzeit noch unbekannte Diebe am Werk und brachen in der Zeit von Donnerstag 16:00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr eine Garage in der Straße der Jugend auf und betraten diese widerrechtlich. In weiterer Folge beschädigten die Unbekannten ein abgestelltes Fahrzeug und entwendeten einen Akkuschrauber eines bekannten Herstellers aus der Garage. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

