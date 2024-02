Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hilferuf mit überraschenden Ausgang

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 04:30 Uhr ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle wegen lautstarken "Hilferufen" auf offener Straße Am Holungsbügel in Nordhausen ein. Rettungsdienst und Feuerwehr kam zunächst zum Einsatz und verständigten in weiterer Folge Polizeibeamte des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Nach einer gründlichen Prüfung des betreffenden Bereiches konnte zunächst keine Person festgestellt werden, die sich in einer Notsituation befand. Jedoch konnte in der angrenzenden Gartenanlage eine beschädigte Tür eines Gartenhauses festgestellt werden. Der Blick durch das Fenster in das Gartenhaus lieferte die Ursache für die beschädigte Tür. Auf der Couch konnte ein 36-Jähriger liegend festgestellt werden, der es sich dort gemütlich gemacht hatte. Nachdem die Polizeibeamten den Herren geweckt hatten, musste der 36-Jährige zunächst durch Rettungskräfte medizinisch versorg werden. Neben einer Kopfverletzung, 1,46 Promille sowie postiven Drogentest, fehlten dem Herrn auch die Erinnerungen zu den Umständen, die ihn bis auf die Couch in das Gartenhaus brachten. Im Ergenis einer durchzechten Nacht und einem Krankenhausaufenthalt erwartet den 36-Jährigen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell