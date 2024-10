Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 27-Jähriger im Bahnhofsgebäude beraubt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Donnerstagmorgen (03.10.2024) im Bahnhofsgebäude in Ludwigsburg einen Raub beobachtet haben. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hielt sich ein 27-jähriger Mann gegen 08.40 Uhr im Bereich des Deutsche Bahn Reisezentrums auf. Der 27-Jährige trug eine Bauchtasche, in der sich sein Handy und sein Geldbeutel befanden. Der noch unbekannte Täter zog diese Bauchtasche plötzlich am Körper des 27-Jährigen nach oben über dessen Kopf. Zeitgleich schlug der Täter seinem Opfer ins Gesicht und machte sich dann samt Beute aus dem Staub. Der Wert des Raubguts konnte noch nicht beziffert werden. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die alarmierte Polizei führte sogleich Fahndungsmaßnahmen durch, konnte jedoch keinen Verdächtigen mehr feststellen. Unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de nimmt die Kriminalpolizei Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell