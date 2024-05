Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - mehrere Einsätze an Pfingstsamstag und Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde an Pfingstsamstag um 13:39 Uhr zur Unterstützung eines Krankentransportwagens in die Straße "Zur Kemnade" alarmiert. Hier musste eine Person nach einem Krankenhausaufenthalt zurück in ihre Wohnung. Die Tragehilfe wurde mit fünf Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

In der Nacht zu Pfingstsonntag wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 00:02 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Königstraße alarmiert. Ein Ausrücken der Einsatzkräfte war allerdings nicht erforderlich, da die Person entgegen der ersten Meldung es doch selbstständig zur Tür geschafft hatte. Einsatzabbruch nach zehn Minuten.

Um 14:37 Uhr ging es für die Drehleiter und die Löscheinheit Alt-Wetter zu einer Tragehilfe in die Heinrich-Kamp-Straße. Der Transport über die Drehleiter wurde durchgeführt und die Person an den bereitstehenden Krankentransportwagen übergeben. Einsatzende nach rund 90 Minuten.

Um 16:43 Uhr ging es dann erneut in die Heinrich-Kamp-Straße. Hier erfolgte der Rücktransport der Person über die Drehleiter in die Wohnung. Dieser Einsatz konnte ebenfalls nach rund 90 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden um 17:49 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner schon selbstständig Lüftungsmaßnahmen in dem Küchenbereich durchgeführt. Der Rauchmelder hatte aufgrund von Kochdünsten aus einem Backofen ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden um 20:01 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße alarmiert. Hier hatten Anwohner aus einem Lichtschacht vermeintlichen Rauch aufsteigen sehen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Nach einer durchgeführten Erkundung im Kellerbereich konnte Entwarnung gegeben werden. Es hat kein Brandereignis vorgelegen, sondern es handelte sich um Wasserdampf aus einer Therme. Der Einsatz konnte dann nach 25 Minuten abgebrochen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell