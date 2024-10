Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 100.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (05.10.2024) gegen 18.10 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 25 Jahre alter BMW-Lenker war in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als er kurz nach dem Ortsteil Kammgarspinnerei mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geriet. Hierdurch dreht sich der BMW M3 zunächst um die eigene Achse, prallte dann gegen eine Leitplanke auf der Gegenfahrbahn und kollidiere schließlich mit einem entgegenkommenden VW. Während der 25-Jährige und seine 24 Jahre alte Beifahrerin den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt blieben, erlitt der 85 Jahre alte VW-Lenker schwere Verletzungen. Der Senior wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell