Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Elektrobetrieb

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (05.10.2024) 18:00 Uhr und Sonntag (06.10.2024) 11:54 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Elektrobetriebes in der Altinger Straße in Herrenberg auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Hier entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand einen vorgefundenen zweistelligen Bargeldbetrag sowie zwei Bankkarten. Anschließendnden flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich telefonisch unter 07032 2708 - 0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

