Polizei Hamburg

POL-HH: 240930-1. Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Hamburg-Groß-Borstel

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.09.2024, 13:44 Uhr

Unfallort: Hamburg-Groß Borstel, Weg beim Jäger

Gestern Nachmittag ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Groß Borstel ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-jährige Kradfahrer den Weg beim Jäger in Richtung Zeppelinstraße und überholte mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw, der in gleiche Richtung fuhr. Währenddessen versuchte ein 64-jähriger Fahrer eines Audi von einer Parkplatzausfahrt kommend die vorfahrtsberechtigte Straße Weg beim Jäger zu kreuzen, um weiter in Richtung des Geschäftsfliegerzentrums zu fahren. Der 59-Jährige prallte trotz eingeleiteter Vollbremsung mit seinem Motorrad in die linke Seite des Audi und verletzte sich hierbei tödlich.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr leiteten vor Ort umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, welche jedoch erfolglos verliefen. Der Motorradfahrer erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Eine Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei kamen auch ein Sachverständiger, ein 3D-Scanner und eine Drohne zum Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt und dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell