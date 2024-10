Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Geparkter Audi beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte im Zeitraum zwischen Samstag (05.10.2024) 22:30 Uhr und Sonntag (06.10.2024) 09:15 Uhr, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand der Silcher Straße in Erdmannhausen geparkter Audi. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07144 900-0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzten.

