FW-M: Seltsame Geräusche (Schwabing)

Freitag, 30. August 2024, 22.59 Uhr

Schleißheimer Straße

Seltsame Geräusche aus einer Wohnung haben die Feuerwehr am Freitagabend zum Einsatz gerufen. Auch die Einsatzkräfte standen am Anfang vor einem Rätsel.

Nachdem die Bewohner des Mehrparteienhauses alle wach waren, rätselten sie, was das für ein Geräusch sein kann. Ein Mieter wählte schließlich den Notruf 112 und schilderte den Vorfall der Integrierten Leitstelle. Es wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert.

Der Anrufer zeigte den Einsatzkräften die Wohnung im dritten Obergeschoss, aus der die Geräusche kamen. In unregelmäßigen Abständen war so etwas wie Knistern und Knacken zu hören. Auch die Einsatzkräfte rätselten, was dies sein könnte. Vielleicht Geräusche aus dem Sicherungskasten? Da der Mieter im Urlaub weilt, mussten die Feuerwehrleute die Wohnungstüre mit einem Sperrwerkzeug öffnen. Nun machten sie sich auf die Suche nach dem Geräusch. Aus dem Sicherungskasten kam es auf alle Fälle nicht. Sie fanden in der Wohnung eine eingeschaltete Lautsprecherbox, aus der es immer wieder mal rauschte und knisterte. Dem Lärmmacher ging es dann schnell an den Kragen. Lautsprecheranlage einfach mal ausstecken und schon war wieder Ruhe eingekehrt im Mehrfamilienhaus. Was es nicht alles für Einsätze gibt...

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell