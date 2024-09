Feuerwehr München

FW-M: Mehrere Unfälle (Stadtgebiet)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 30. August 2024

Samstag, 31. August 2024 Stadtgebiet

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf dem Georg-Brauchle-Ring am Freitagmorgen (wir berichteten) haben sich im Laufe des Tages noch weitere Unfälle im Stadtgebiet ereignet.

Karl-Marx-Ring + Oskar-Maria-Graf-Ring

15.12 Uhr

Im Kreuzungsbereich des Karl-Marx-Ring und Oskar-Maria-Graf-Ring kam es zum Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem VW. Das automatische Notrufsystem des BMW alarmierte hierzu die Rettungskräfte. Nach einer ersten Untersuchung und Behandlung der Fahrzeuginsassen durch die Besatzung eines Rettungswagens konnten die Unfallbeteiligten vor Ort bleiben und mussten nicht transportiert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Erstversorgung und sicherten den Kreuzungsbereich ab. Anschließend beseitigten die Feuerwehrleute die Trümmerteile und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Klärung der Unfallursache ermittelt die Polizei.

Welfenstraße

15.28 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist es kurze Zeit später in der Welfenstraße gekommen. Eine Anruferin schilderte der Integrierten Leitstelle, dass es nach einer Schnellbremsung eines Busses mehrere verletzte Personen gibt. Daraufhin wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Die Feuerwehrkräfte sicherten vor Ort die Unfallstelle ab und machten sich ein Bild von der Situation im Bus. Dabei wurde die Insassen gesichtet und befragt. Dabei gaben sechs Fahrgäste an, leichte Verletzungen zu haben. Sie wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes weitergehend untersucht und versorgt. Ein einjähriges Mädchen sowie ein 69 Jahre alter Mann wurden anschließend zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Warum der Busfahrer eine Schnellbremsung einleiten musste, ermittelt die Polizei.

John-F.-Kennedy-Brücke

02.56 Uhr (31. August 2024)

Ein Bild der Verwüstung zeigte sich den Einsatzkräften bei einem Unfall auf der John-F.-Kennedy-Brücke in der Nacht auf Samstag. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren mehrere beteiligte Fahrzeuge zu erkennen. Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Verkehr auf beiden Fahrbahnen gestoppt. Der Fahrer eines Fahrzeuges hatte die Fahrbahntrennung überfahren, einen Mast mit zwei Straßenlaternen umgefahren und etwa 40 Meter mitgeschleift. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen weitere Unfallbeteiligte. Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerten sich um die Personen. Glücklicherweise wurden nur zwei Personen bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 27-Jähriger wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Der zweite Verletzte wollte nicht in eine Klinik gefahren werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen noch auslaufende Betriebsstoffe auf. Den Unfallhergang ermittelt die Polizei.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell