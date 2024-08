Feuerwehr München

FW-M: Gebäude nach Kellerbrand unbewohnbar (Trudering)

München (ots)

Dienstag, 27. August 2024; 22.56 Uhr

Ingeborgstraße

Am späten Dienstagabend ist es in Waldtrudering zu einem Kellerbrand gekommen. Das Gebäude ist aufgrund des Brandes derzeit unbewohnbar.

Als die ersten Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung durch den anwesenden Rettungsdienst konnten die fünf Personen unverletzt entlassen werden. Der Brandrauch hatte sich vom Keller bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. Unverzüglich gingen mehrere Atemschutztrupps in den Keller vor. Dort stand ein Lagerraum in Vollbrand. Mit einem Hohlstrahlrohr gelang es den eingesetzten Kräften, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Um alle Glutnester erreichen zu können, musste der Kellerraum komplett leergeräumt werden. Insgesamt vier Atemschutztrupps kamen zum Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Wohnhaus anschließend kontrolliert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Aufgrund der starken Verrauchung ist das Haus derzeit unbewohnbar.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell