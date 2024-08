Feuerwehr München

FW-M: Wohnung in Vollbrand (Thalkirchen)

München (ots)

Sonntag, 25. August 2024, 22.07 Uhr

Greinerberg

Bei einem Brand in Thalkirchen hat die Feuerwehr fünf Menschen mit Drehleitern gerettet. Eine Frau kam mit Verbrennungen in die Klinik.

Mehrere Anrufe gingen über den Notruf 112 ein und meldeten das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Greinerberg. Aus den Anrufen ging hervor, dass Menschen an den Fenstern stehen und um Hilfe rufen. Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften zur Einsatzadresse geschickt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine massive Rauchentwicklung aus dem Gebäude zu erkennen. Flammen schlugen aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Mit zwei Drehleitern wurde sofort eine Menschenrettung durchgeführt, fünf Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Brandrauch gerettet. Weitere Einsatzkräfte bereiteten die Löschmaßnahmen vor. Mehrere Trupps gingen zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude. Die Wohnung im dritten Obergeschoss stand komplett in Flammen. Das Feuer wurde mit mehreren Löschrohren bekämpft. Atemschutztrupps suchten das völlig verrauchte Treppenhaus nach weiteren Personen ab. Glücklicherweise hatten sich die anderen Anwohnerinnen und Anwohner des Mehrparteienhauses bereist selbst ins Freie retten können.

Die 47-jährige Bewohnerin der Brandwohnung erlitt schwerere Verbrennungen an den Armen. Ein Nachbar hatte sie vor Eintreffen der Feuerwehr bereits in eine nahe Klinik gebracht. Fünf Menschen, die von der Feuerwehr gerettet wurden, behandelten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Diese mussten nicht transportiert werden. Weitere 30 Personen wurden von den Einsatzkräften in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr während des Einsatzes betreut.

Aufgrund des massiven Brandereignisses ist die Wohnung komplett zerstört. Vier weitere Wohnungen im direkten Umfeld sind aufgrund der Brandschäden im Flur ebenfalls derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei Freunden und Bekannten unter. Alle anderen Personen wurden von der Feuerwehr in ihre Wohnungen gebracht. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte die Bereiche auf eine mögliche Rauchausbreitung und nahmen Kontrollmessungen vor.

Durch das Feuer und die Verrußung wird der Sachschaden auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell