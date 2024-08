FW-M: Frau bei Unfall schwer verletzt (Arabellapark)

München (ots) - Samstag, 24. August 2024, 00.01 Uhr Isabellastraße Bei einem Brand in einem Lokal in Schwabing ist erheblicher Schaden entstanden. Die Lokalität muss aufgrund der Verrußung erst mal geschlossen bleiben. Der Integrierten Leitstelle wurde eine Rauchentwicklung in einem Haus in der Isabellastraße gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert. Noch während der Anfahrt meldete eine Polizeistreife, dass in einem Lokal Feuerschein ...

